Верховна Рада збереться на позачергове засідання у понеділок - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

Про це він повідомив після засідання фракції Слуга народу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної Ради відбулося в понеділок, тому що пріоритетні речі - це підготовка ще деяких законопроектів з протидії коронавірусної хвороби, через це зміни в бюджеті", - сказав він.

За словами глави держави, законопроектів, які повинні розглянути депутати на позачерговому засіданні буде кілька.

Зеленський підкреслив, що це не останній пакет стабілізаційних заходів з протидії епідемії коронавірусу.

Президент висловив бажання, щоб народні депутати на наступному позачерговому пленарному засіданні розглянули законопроект, який передбачає можливість їх дистанційної роботи під час карантину.

"Це буде не останнє позачергове засідання. Хочу, щоб вони (депутати - ред) ще розглянули можливість працювати дистанційно. Зараз вони пропрацюють такий законопроект, він може діяти тільки зараз, в умовах коронавірусу. Я думаю, що коли ця хвороба пройде, а вона пройде, то цей законопроект не буде так важливий і потрібний", - сказав він.

Нагадаємо, що 22 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент готується до позачергового засідання.

За даними ЗМІ, воно повинно було відбутися 26 березня, проте його перенесли на 28 березня.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія допустив, що позачергове засідання Верховної Ради можуть провести на вулиці, щоб не допустити зараження коронавірусу.

За матеріалами Словоі Діло.