Верховний Суд України відмовив Януковичу в позові про честь і гідність

Верховний Суд відмовив експрезиденту України Віктору Януковичу в позові про честь і гідність.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду України, пише "Західний кур'єр" із посиланням на 112.ua.

"Касаційну скаргу адвоката Сташків Катерини Іванівни залишити без задоволення. Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року та постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 року залишити без змін", - йдеться в повідомленні.

У суді зазначили, що постанова суду касаційної інстанції набирає чинності з моменту її ухвалення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, ще влітку експрезидент України Віктор Янукович, якого звинувачують у держзраді, подав до суду на генерального прокурора Юрія Луценка. Нібито Луценко нашкодив його честі, гідності та діловій репутації під час дебатів Генеральної асамблеї ООН.

Тоді Юрій Луценко зазначив, що колишній президент України Янукович і його злочинна організація, тікаючи з країни, привласнили понад 40 млрд доларів, а Генпрокуратура застосувала спеціальну конфіскацію і повернула до державного бюджету України 1,5 млрд доларів, які було привласнено "державною мафією" Януковича.