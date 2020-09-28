Виборчком зареєстрував 17 кандидатів у мери Києва (список)

Київська міська виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду мера Києва. Всього на 28 вересня нею зареєстровано 17 кандидатів.

Як говориться в постановах Київської міської виборчої комісії, в якості кандидатів були зареєстровані:

• Віктор Петрук (від партії «Громадянський рух« Хвиля »);

• Ігор Смешко ( «Сила і честь»);

• Максим Гольдарб (самовисуванець);

• Сергій Шахов ( «Наш край»).

Раніше кандидатами були зареєстровані:

• Микола Томенко ( «Рідна країна»);

• Сергій Гусовський ( «За майбутнє»);

• Юрій Левченко ( «Народовладдя»);

• Олександр Омельченко ( «Єдність»);

• Олександр Попов ( «Опозиційна платформа – За життя»);

• Діана Гранцева (самовисуванка);

• Сергій Притула ( «Голос»);

• Єгор Фірсов ( «Екологічна альтернатива»);

• Олексій Кучеренко ( «Батьківщина»);

• Андрій Пальчевський ( «Перемога Пальчевського»);

• Михайло Поживанов ( «Радикальна партія»);

• Ірина Верещук ( «Слуга народу»);

• Віталій Кличко (УДАР).

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня. Українці обиратимуть депутатів місцевих рад – сільських і селищних, міських, районних і обласних, районних у містах, а також мера Києва і голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. За матеріалами UA.news