Виборчком зареєстрував 17 кандидатів у мери Києва (список)
Київська міська виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду мера Києва. Всього на 28 вересня нею зареєстровано 17 кандидатів.
Як говориться в постановах Київської міської виборчої комісії, в якості кандидатів були зареєстровані:
• Віктор Петрук (від партії «Громадянський рух« Хвиля »);
• Ігор Смешко ( «Сила і честь»);
• Максим Гольдарб (самовисуванець);
• Сергій Шахов ( «Наш край»).
Раніше кандидатами були зареєстровані:
• Микола Томенко ( «Рідна країна»);
• Сергій Гусовський ( «За майбутнє»);
• Юрій Левченко ( «Народовладдя»);
• Олександр Омельченко ( «Єдність»);
• Олександр Попов ( «Опозиційна платформа – За життя»);
• Діана Гранцева (самовисуванка);
• Сергій Притула ( «Голос»);
• Єгор Фірсов ( «Екологічна альтернатива»);
• Олексій Кучеренко ( «Батьківщина»);
• Андрій Пальчевський ( «Перемога Пальчевського»);
• Михайло Поживанов ( «Радикальна партія»);
• Ірина Верещук ( «Слуга народу»);
• Віталій Кличко (УДАР).
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня. Українці обиратимуть депутатів місцевих рад – сільських і селищних, міських, районних і обласних, районних у містах, а також мера Києва і голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад. За матеріалами UA.news