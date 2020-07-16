Віцепрем'єр-міністром з питань ОПК призначено Олега Уруського

Верховна Рада України призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр- міністра з питань оборонно-промислового комплексу - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Його кандидатуру підтримали 250 парламентарів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Коли ми позбавили наші підприємства промисловості... приватний бізнес мав можливість мати нормальний менеджмент і триматися на плаву. Найпершим завдання бачу налагодження системи, щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість", - зазначив Уруський під час виступу перед депутатами.

Він додав, що сподівається на співпрацю з депутатським корпусом, щоб вийти з кризової ситуації.

57-річний Олег Уруський - уродженець Чорткова Тернопільської області. 1985 року закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Доктор технічних наук. У 1993-1996 роках працював головою управління у Національному космічному агентстві України.

У 1996-2000 роках очолював управління в апараті РНБО. У 2000-2003-му обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії у справах оборонно-промислового комплексу країни. У 2003-2005 роках очолював відділ в секретаріаті уряду України.

2005 року став першим заступником глави Міністерства промислової політики. З 21 січня по 19 серпня 2015 року очолював Державне космічне агентство України.

Кандидатуру Уруського на посаду віцепрем'єра голова уряду Денис Шмигаль вніс ще 10 липня, однак 13 липня проєкт постанови відкликали. Як повідомили джерела LB.ua в монобільшості, проєкт було відкликано через те, що кандидата ще не заслуховували на засіданні фракції.

14 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль знову подав кандидатуру Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Президент Володимир Зеленський 4 липня анонсував, що з кандидатом у віцепрем'єри з питань промислової політики Кабмін визначиться наступного тижня, але імені не назвав.

У травні за створення посади віцепрем'єр-міністра з питань оборонно- промислової політики виступив секретар РНБО Олексій Данілов. Обговорення проходило у межах зустрічі Данілова з представниками найбільших підприємств авіаційної галузі. За матеріалами LB.ua