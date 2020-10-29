Віцепрем'єрка Стефанішина заявила, що Україна збереже безвізові відносини з ЄС

Курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріпленим у Конституції. Про це 29 жовтня заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомила пресслужба Офісу віцепрем'єрки у Facebook.

"Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України й позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться!", - написала Стефанішина.

Вона зазначила, що обставини, за яких Конституційний суд України ухвалив рішення про скасування частини положень антикорупційних законів, викликають запитання.

"Це ще один сигнал, що реформа судової гілки влади, над якою зараз триває робота з Венеціанською комісією, має бути доведена до логічного завершення", - підкреслила віцепрем'єрка.

У Європейському союзі вважають підставою для зупинення безвізового режиму з Україною рішення КСУ про скасування ключових повноважень НАЗК, про це йдеться в листі посла України при ЄС Миколи Точицького до Стефанішиної. Цитати з документа оприлюднила "Європейська правда".

27 жовтня Конституційний Суд скасував частину положень антикорупційних законів і вказав, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних даних, а також умисне неподання декларацій є надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень.

НАЗК у зв'язку з рішенням КСУ закрило доступ до реєстру електронних декларацій і припинило їх перевірку, зберігання та оприлюднення. Очільник агентства назвав рішення КСУ "нищівною поразкою антикорупційної реформи". НАЗК заявило, що реєстр електронних декларацій не працюватиме доти, доки Верховна Рада не ухвалить нового закону, який дасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

У НАЗК вважають, що судді КСУ ухвалили рішення про неконституційність кримінальної відповідальності за недостовірне декларування у власних інтересах, оскільки в деклараціях двох із них агентство раніше виявило ознаки подання неправдивої інформації.

Окрім того, унаслідок блокування доступу НАЗК до державних реєстрів Нацагентство не може провести спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в держорганах, отже, не можуть бути призначені на свої посади переможці місцевих виборів, заявили в НАЗК.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому обговорять "удари" по системі боротьби з корупцією.

Безвізовий режим між Україною та ЄС набув чинності 11 червня 2017 року. Для короткострокових поїздок за кордон громадянам України достатньо мати біометричний паспорт.

За матеріалами Гордон.