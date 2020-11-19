Від початку окупації Крим покинуло близько 45 тис. людей - представник України при ООН

Від початку окупації Росією українського Криму, півострів покинуло близько 45 тис. людей, а ті, хто залишився, піддаються системним утискам з боку окупантів. Про це сказав у своєму виступі Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час представлення проєкту резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" у Третьому комітеті ГА ООН, передає УНН.

"З лютого 2014 року Крим окупований Росією, тимчасово і незаконно. Росія вже була визнана державою-окупантом. Її так звані "органи" та "посадові особи" у Криму є нелегітимними й до них застосовується визначення "окупаційна влада Російської Федерації", - сказав Кислиця.

З його слів, проєкт резолюції наголошує, що люди на окупованій території опинилися у безнадійній ситуації. Системні репресії, вибіркові затримання, переслідування, позасудові страти та тортури перетворилися на щоденну реальність у Криму.

"Близько 100 громадян України продовжують незаконно утримуватися за політично вмотивованими звинуваченнями... Росія продовжує залякувати кримськотатарських мусульман та майже остаточно знищила Православну Церкву України на окупованому півострові. Все це є лише частиною похмурої картини того, що колись було гостинним українським півостровом. За підрахунками, 45 тисяч людей вже покинули Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевським конвенціям та протоколам", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції щодо прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генасамблеї ООН.