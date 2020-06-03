2 червня 2020 року відбувся одноденний візит української делегації до Федеративної Республіки Німеччина.

У зустрічі взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, Міністр оборони Андрій Таран, радник Президента України Руслан Демченко, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В рамках візиту відбулися зустрічі із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером, радником Федерального канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.

Під час переговорів з Федеральним міністром оборони ФРН, Міністр оборони України Андрій Таран обговорив питання щодо врегулювання безпекових аспектів збройної агресії РФ проти України та нарощування двостороннього українсько-німецького співробітництва.

Сторони також обговорили питання щодо залучення механізмів міжнародної підтримки в рамках Нормандського формату.

Очільник українського оборонного відомства довів інформацію щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також заходів, які вживаються на виконання домовленостей Паризького саміту в рамках Нормандського формату від 9 грудня 2019 року.

Українська сторона наголосила на незмінності позицій щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України. Крім того, Андрій Таран передав матеріали з доказами присутності збройних формувань Російської Федерації на сході України. Міністр оборони також акцентував увагу німецької сторони на неприпустимості створення перешкод діяльності Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також активну мілітаризацію окупованого Криму.

Крім того, німецького колегу було поінформовано стосовно основних пріоритетів оборонної реформи в Україні, стратегії розвитку її Збройних Сил та трансформації структур системи управління у Збройних Силах відповідно до стандартів НАТО, а також важливості роботи стратегічних радників.

Окрему увагу приділено обговоренню питань розвитку військово-технічного співробітництва. Німецька сторона висловила підтримку Міністерству оборони України щодо намірів розвитку критично необхідних спроможностей Збройних Сил України.

За підсумками зустрічей досягнуто домовленості продовжити стратегічний діалог на рівні глав оборонних відомств України та ФРН.

З метою зміцнення двосторонніх відносин Міністр оборони України запросив Федерального міністра оборони ФРН здійснити візит в Україну у другій половині 2020 року. За матеріалами www.mil.gov.ua/