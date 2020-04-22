Відеозустріч міністрів у "нормандському форматі" запланована на 30 квітня - МЗС

Відеоконференція міністрів закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" попередньо запланована на 30 квітня, Україна розраховує на конструктивний підхід зі сторони Росії щодо пошуку рішення з досягнення миру на Донбасі.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

"Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, розмова по відеозв'язку міністрів закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" попередньо запланована на 30 квітня. На необхідності переговорів очільників МЗС неодноразово наголошував міністр Дмитро Кулеба. Сподіваємось на конструктивний підхід з боку Росії у справі пошуку рішення для досягнення миру на Донбасі і припинення агресії. Нам потрібно надати імпульс нормандському процесу", - підкреслила вона.

Раніше глава німецького МЗС Гайко Маас анонсував проведення відеоконференції міністрів закордонних справ країн нормандського формату наступного тижня.

За матеріалами Укрінформ.