Вигнати Лероса з фракції СН розпорядився особисто Зеленський

Гео Лерос, народний депутат України, може позбутися членства у фракції "Слуга народу" після дзвінка президента Володимира Зеленського керівнику фракції Давіду Арахамії.

Про це заявив сам Лерос. Він стверджує, що Зеленський особисто подзвонив Арахамії та дав команду зібрати підписи за його виключення з фракції "Слуга народу". Лерос також повідомив, що президент попросив в Арахамії скласти список "слуг", які не підпишуть подання.

Лерос розповів, що не готовий прогнозувати своє майбутнє в парламенті, а інші фракції не пропонували йому співпрацю.

Про дзвінок Зеленського йому начебто розповіли колеги, які повідомили, що вже 70% фракції підтримали його виключення.

Колеги казали мені, що солідарні з моєю позицією, але через тиск, ймовірно, підпишуть документ, - сказав Лерос.

"Ракурс" повідомляв, що нардепи політсили "Слуга народу" у Верховній Раді 1 вересня почали збирати підписи за виключення свого колеги Гео Лероса з президентської фракції.

Цьому передував виступ депутата-"слуги" Лероса за парламентською трибуною, під час якого він жорстко звинуватив президента в здачі інтересів України за допомогою "агента ГРУ Росії Андрія Єрмака", а також експрезидента Леоніда Кравчука та його заступника в тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна. За матеріалами racurs.ua