Виктор Чумак будет исполнять обязанности генерального прокурора
2020-03-06 15:34
После отставки Руслана Рябошапки обязанности генерального прокурора будет выполнять Виктор Чумак.
Об этом сообщает Громадське.
Чумак будет исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства.
"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и идти", - сказал он.
Также стало известно, что первый заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку.
Напомним, что ВР отправила в отставку Руслана Рябошапку. По материалам UATV