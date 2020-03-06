Виктор Чумак будет исполнять обязанности генерального прокурора

После отставки Руслана Рябошапки обязанности генерального прокурора будет выполнять Виктор Чумак.

Об этом сообщает Громадське.

Чумак будет исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства.

"Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и идти", - сказал он.

Также стало известно, что первый заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку.

Напомним, что ВР отправила в отставку Руслана Рябошапку. По материалам UATV