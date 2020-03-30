Віктор Ляшко: МОЗ анонсувало онлайн-платформу щодо COVID-19 для лікарів

Міністерство охорони здоров'я створює онлайн-платформу для лікарів, на якій вони зможуть проводити консультації стосовно конкретних випадків COVID-19. Про це на брифінгу 30 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

"Ми зараз завершуємо питання із запуском дистанційної онлайн-платформи, яка дозволить нам розглядати кожен конкретний випадок, з консультацією національного експерта. І в прямому ефірі національні експерти будуть співпрацювати з європейською базою спеціалістів для того, щоб консультувати важкі випадки й приймати рішення щодо використання тих чи інших лікарських засобів і лікування", - сказав Ляшко.

Він поінформував, що зараз є також дистанційні курси для лікарів та працівників бригад екстреної медичної допомоги, а також для лікарів первинної ланки, інфекціоністів, епідеміологів щодо надання меддопомоги при коронавірусній хворобі. Зокрема, такі курси доступні на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ.

Також для медиків працює окрема гаряча лінія, на якій вони зможуть отримати фахову консультацію фахівців національного рівня, додав Ляшко.

Нагадаємо, Covid-19 спалахнув на ринку морепродуктів в китайському Ухані (адміністративний центр провінції Хубей), який було закрито з 1 січня. Як з'ясувалося, першою інфекцію підхопила продавчиня креветок.

Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини. Вірус не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань. Ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу, немає.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, щоб не захворіти, потрібно: уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 метра); не торкатися обличчя, зокрема очей, носа та рота; термічно обробляти продукти. У разі появи перших симптомів ГРВІ слід невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.