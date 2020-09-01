Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від судочинства суддю Вовка

Всупереч закону про Вищу раду правосуддя, який декларує, що всі засідання ВРП є відкритими, відеотрансляції засідання не здійснювалося.

З поданням про відсторонення до ВРП звернувся Офіс генерального прокурора. Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити від судочинства голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомила представниця Центру протидії корупції Галина Чижик на своїй сторінці у Facebook.

Також сьогодні на засідання, де розглядали клопотання Генпрокуратури щодо Вовка, не пустили журналістів, посилаючись на карантинні обмеження.

Окрім того, всупереч закону про Вищу раду правосуддя, який декларує, що всі засідання ВРП є відкритими, відеотрансляції засідання не здійснювалося. Там пояснили це тим, що ніхто не звернувся завчасно з клопотанням про відеотрансляцію, як це передбачено у регламенті ВРП.Справа Окружного адмінсуду: що було до цього 11 серпня у НАБУ заявили про оголошення у розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення держвлади влади керівництвом ОАСК. Йшлося про Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця. 12 серпня в Окружному адмінсуді Києва запевнили, що оголошені в розшук судді - на робочих місцях. 17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА).

Надалі детективи НАБУ пред'явили підозру у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівникові Держсудадміністрації Зеновію Холоднюку. Пізніше цю інформацію підтвердили в НАБУ і відзначили, що триває процес вручення підозр ще 4 особам.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Пізніше Вовк і голова ДСА Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозру. За матеріалами voi.com.ua