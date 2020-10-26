Вищий антикорупційний суд відмовився заочно взяти під варту Януковича

Вищий антикорупційний суд України не буде обирати колишньому президенту Віктору Януковичу запобіжний захід через порушення досудового розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

У повідомленні йдеться, що слідчий суддя не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через "порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук".

Також на час подання клопотання слідчі не відновили розслідування за цією кримінальною справою, як того вимагає законодавство.

Як повідомляє "Суспільне", адвокат Януковича Віталій Сердюк назвав дії ВАКС "зразком справедливого правосуддя, оскільки ухвалив не політичне, а суто юридичне рішення.

Прокурор САП клопотав про взяття Януковича під варту в разі його затримання. Президенту-втікачу оголосили підозру за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

То Януковича не затримають в Україні?

Ні, якщо Віктор Янукович вирішить повернутися в Україну, його затримають за обвинуваченнями в інших справах. У 2019 році Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Януковича до 13 років в'язниці за статтею "Державна зрада".

Також у травні 2020 року Печерський суд Києва заочно взяв під варту Януковича у справах про узурпацію влади та злочини на Майдані.

Заочне засудження передбачає, що Януковича відправлять у колонію, коли вдасться його затримати. Нагадаємо, Віктор Янукович втік до Росії у 2014 році й досі перебуває там.

За матеріалами Громадське телебачення.