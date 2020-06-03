Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу на брата Єрмака

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро почати розслідування стосовно брата голови Офісу президента - Дениса Єрмака. Справа стосується відеозаписів, на яких нібито Єрмак пропонує за хабарі державні посади.

Як повідомляє ВАКС на своїй сторінці в Facebook, суд задовольнив клопотання представника народного депутата 9 скликання і зобов'язав НАБУ внести до єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину родичем високопоставленого чиновника, а також розпочати розслідування у цій справі.

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос на сторінці у Facebook підтвердив, що задовольнили саме його позов щодо Єрмака-молодшого.

29 березня народний депутат Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат керівника Офісу президента Денис Єрмак обговорює з рядом осіб можливість призначення на державні посади.

Дати на записах свідчать про те, що вони зроблені в період з серпня по вересень 2019 року. У розмовах фігурують посади в "Укрзалізниці", в Міністерстві інфраструктури, Київській митниці і т. д.

Люди, які позиціонуються як помічники Дениса Єрмака, відкрито обговорюють отримання грошей за організацію таких зустрічей.

Андрій Єрмак підтвердив, що на записах - його брат Денис. При цьому керівник ОП пообіцяв звернутися до СБУ та ДБР, щоб слідство з'ясувало достовірність відеозаписів, хто і за яких обставин їх зробив, і як вони опинилися у Лероса. Єрмак звинуватив депутата в переході "червоних ліній" і переслідуванні власних інтересів, а також пообіцяв, що "тому доведеться відповідати публічно за кожне слово". ДБР відкрило відносно Лероса кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Своєю чергою, Лерос передав відеозаписи в НАБУ, попросивши керівництво Бюро відкрити кримінальне провадження та перевірити можливу причетність Єрмака до злочинів.

"Схеми" ідентифікували ключових фігурантів відео: ними виявилися товариш Дениса Єрмака Сергій Шумський і підприємець з Харкова Дмитро Штанько, який і здійснював відеофіксацию. Судячи зі змісту розмов, Шумський за гроші організовував зустрічі "шукачів" з Денисом Єрмаком. За матеріалами Дзеркало тижня. Україна