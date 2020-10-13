Віталій Портников: "Опитування заради опитування. Зеленський намагається створити ілюзію народовладдя"

Український журналіст, політичний оглядач і публіцист Віталій Портников про анонсоване президентом Зеленським загальнонародне опитування під час місцевих виборів 25 жовтня, та які наслідки воно матиме: "Володимир Зеленський анонсував проведення якогось загальнонародного опитування під час місцевих виборів 25 жовтня. Це одне з найбільш дивних опитувань населення, про які взагалі коли-небудь доводилося чути.

Очільник держави говорить про саме опитування, але не називає тих питань, на які повинні будуть відповісти українські громадяни. Створюється враження, що мова йде виключно про опитування заради опитування, про створення Зеленським та його оточенням ілюзії народовладдя в умовах засилля популістів і корупціонерів. При цьому команда президента не спроможна навіть пояснити громадянам, які саме питання будуть винесені на голосування - потім. Їм це зовсім не є важливим. Важливим є саме створення ілюзії. Тобто продовження тієї тактики, яка допомогла Володимиру Зеленському перемогти на президентських, а потім і на парламентських виборах 2019 року і стати справжнім вироком Українській державі.

Навіщо ж цій людині-вироку опитування населення? Якраз на це питання відповісти не складно. Правління Володимира Зеленського ще не завершилося, але вже зараз можна говорити про повний крах колишнього телевізійного коміка, якого навіть через рік з гаком після приходу до влади важко назвати політиком. Україна - на межі серйозної економічної кризи. Влада не впоралася з епідеміологічним викликом. Нічого не вдається зробити і у питанні припинення війни. Україна практично відмовилася від активної наступальної тактики по відношенню до агресора і разом із цим спроби Володимира Зеленського умиротворити Володимира Путіна призводять тільки до подразнення у Кремлі.

Власне, такий результат не складно було передбачити ще 2019 року, але до запрограмованої катастрофи - обрання Зеленського і тріумфу популістів і олігархів додався ще й коронавірус. Рейтинги самого президента і його партії постійно знижуються. І місцеві вибори дійсно можуть стати референдумом про недовіру некомпетентному популістському управлінню. Після них вже можна буде говорити і про дострокові парламентські, і про дострокові президентські вибори. Після них може бути зрозумілим, що кожен новий місяць популізму буде коштувати Україні життів, грошей і перспектив.

Зеленський робить все можливе, щоб утриматися при владі, щоб продовжити час олігархічного управління країною. Але нічого, крім розпродажі ілюзій, у нього в рукаві не залишилося. Саме тому він вирішив підмінити місцеві вибори опитуваннями невідомо про що.

І це знову свідчить про нерозуміння главою держави і його оточенням елементарних тенденцій розвитку країни. Зеленський може виграти це опитування - що з того? Від цього не зменшиться кількість хворих, від цього не збільшиться кількість грошей в бюджеті, від цього не виникне можливість завершити війну. Опитування і референдуми мають значення тільки тоді, коли їхні результати можуть бути практично втілені в життя. В іншому ж випадку вони просто залишаються в історії доказом неадекватності тих, хто їх ініціює або доказами неадекватності тих, хто підтримує владу під час таких опитувань. І не більше". За матеріалами portal.lviv.ua