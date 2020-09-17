Віталій Портников: Зеленський позбавляється довіри й авторитету

Рейтинг українського президента Володимира Зелінського впав нижче 30 відсотків

Тільки 29 відсотків виборців, які визначилися з власним вибором, готові проголосувати за чинного главу держави. Зеленський залишається лідером симпатій українських виборців тільки тому, що в соціологічних опитуваннях він, як і раніше, конкурує з колишніми учасниками виборів президента. Але варто з'явитися новій людині - а в українських умовах такі гравці обов'язково з'являються ближче до виборів глави держави - як Зеленський негайно перетвориться на аутсайдера виборчої кампанії, буде значно поступатися навіть тим, кого він випереджає сьогодні. Тому що власного рейтингу у Володимира Зеленського не було, немає і ніколи вже не буде. Його рейтинг - це рейтинг народних очікувань. Ці очікування Зеленський не міг виправдати, навіть якби раптом захотів - настільки суперечливими вони були.

Падіння рейтингу президента є цілком закономірним. За час, який минув з дня після виборів глави держави, від Зеленського природним чином відвернулася патріотично налаштована частина його електорату, яка просто не хотіла бачити того, що її обранець далекий від ідеалів і досягнень Майдану. Ну а після того, як Зеленський став президентом, після того, як у його оточенні, у депутатській фракції "Слуг народу" з'явилися колишні соратники Януковича і люди з відверто антиукраїнськими поглядами, не помітити того, що відбувається було вже дуже важко. Від Зеленського відвернулася і велика частина проросійського електорату, яка розраховувала, що новий президент здасть країну Володимиру Путіну. Популістська частина електорату так і не дочекалася соціальних преференцій - і ситуація стала погіршуватися з кожним днем, а тут ще некомпетентність уряду, а тут ще пандемія коронавірусу. В результаті з Володимиром Зеленським залишилася секта вірян, які ще на щось сподіваються. Але і кількість сектантів буде зменшуватися у зв’язку із неминучим погіршенням економічної ситуації в країні.

Можна було б, звичайно, написати текст про крах популізму, про те що щеплення, необхідне для лікування українського суспільства від ілюзій, починає діяти. А це щеплення для нас є не менш важливим, ніж щеплення від коронавірусу. Але радіти нема чому, влада втрачає авторитет та популярність на тлі найсерйозніших випробувань для держави й суспільства. Росія продовжує зусилля по дестабілізації нашої країни. З кожним днем ​​збільшується кількість інфікованих коронавірусом, а це серйозне випробування для нашої системи охорони здоров'я. Ми на порозі економічної кризи, якщо не краху. І у цій ситуації необхідно буде приймати цілу низку непопулярних рішень. І тому нам необхідна влада, яка буде користуватися довірою суспільства, президент, якого будуть поважати. За матеріалами Espreso.tv