Виїзд білоруських опозиціонерів з країни не був добровільним - Геращенко

Виїзд членів Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова й Івана Кравцова з країни був "насильницьким випровадженням", а ще одна член КС Марія Колесникова зробила дії з унеможливлення її переміщення через кордон і залишилася на території Білорусі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

"Від себе додам - це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон. Вона залишилася на території Республіки Білорусь. Всю відповідальність за її життя та здоров'я несе персонально Олександр Лукашенко", - написав Геращенко.

У ДПСУ раніше заявили, що члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прибули до одного з українських пунктів пропуску на в'їзд до України, водночас член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Марія Колесникова до українських пунктів пропуску не прибувала.

Як повідомлялося, білоруську опозиціонерку Колесникову затримали на кордоні з Україною.

Вранці 7 вересня в центрі Мінська невідомими було викрадено Марію Колесникову. На зв'язок також весь день не виходили Іван Кравцов та Антон Родненков.

Увечері того ж дня в МЗС Німеччини виступили із заявою, в якому вимагають від Мінська уточнити місцеперебування Колесникової. Зокрема, із закликом негайного звільнити політв'язнів до влади Білорусі звернулися в ЄС. За матеріалами УНН.