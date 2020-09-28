Війна в Карабаху: посольство рекомендує українцям утриматися від поїздок до Вірменії
Українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах
Про це повідомляє пресслужба посольства.
Відомство, зокрема, закликає українців, які там вже перебувають, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону.
"У зв'язку із загостренням воєнного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, посольство України в Республіці Вірменія рекомендує тимчасово утриматись від поїздок до Вірменії, а також закликає громадян України, які вже перебувають на території держави, зберігати пильність і бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено- азербайджанського кордону та "Нагірного Карабаху", - йдеться в повідомленні.
У посольстві нагадали також правила поведінки в умовах воєнного стану. Так, необхідно:
- зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;
- завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров'ям (алергію на медичні препарати тощо);
- знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи, у місцях частого відвідування (магазини, дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності намагатися якнайменше знаходитись поза місцем проживання, роботи та у малознайомих місцях;
- при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до споруди цивільної оборони (сховища) дотримуватись правила правої руки (як при русі автомобільного транспорту) з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам, що значно скоротить терміни зайняття укриття;
- уникати місць скупчення людей;
- при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покинути цей район;
- у разі потрапляння у район обстрілу - сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо).
Не рекомендується:
- підходити до вікон, якщо почуєте постріли;
- спостерігати за ходом бойових дій;
- стояти чи перебігати під обстрілом;
- конфліктувати з озброєними людьми;
- демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
- підбирати покинуті зброю та боєприпаси.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня 2020 року, повідомив про рішення свого уряду відносно впровадження в країні воєнного стану.
Ранком 27 вересня між Азербайджаном та Вірменією вперше за останні чотири з половиною року відновилися повномасштабні бойові дії - із залученням артилерії та бойової авіації.
Баку називає свої дії операцією контрнаступального характеру "по всьому фронту".
Бої у Нагірному Карабаху продовжились в ніч з 27 на 28 вересня: у невизнаній НКР повідомили про втрати 15 військових.
28 вересня у Росії запропонували зробити окупований Крим місцем для перемовин Азербайджану та Вірменії щодо війни у Нагорному Карабаху. За матеріалами Еспресо TV.