Влада готує масштабні фальсифікації на місцевих виборах, вважають у "Євросолідарності"

Команда президента України Володимира Зеленського готує фальсифікації на місцевих виборах через падіння рейтингу та побоювання перед сильними опонентами, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста - так звана правляча партія стрімко втрачає рейтинг, тоді як команда "Європейської солідарності" збільшує підтримку громадян", - сказав Герасимов на погоджувальному засіданні в понеділок, повідомляє прес-служба "Євросолідарності".

На думку співголови фракції, така ситуація "лякає Зеленського, який вирішив скористатися методами Лукашенка". Як приклад він навів відмову в реєстрації опозиційних кандидатів і цілих партій, а також реєстрацію "клонів", як в Умані.

"Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище менш ніж за півроку до виборів, то в бюлетені має вказуватись не тільки нове прізвище, а й старе", - зазначив Герасимов.

Крім того, за його словами, є адміністративний тиск на кандидатів. "У Сумах нашого кандидата, легендарного полковника Валерія Ісмаілова влада Зеленського спробувала незаконно звільнити з посади наступного дня після його представлення в команді "Європейської солідарності", - зазначив Герасимов.

Він також звернув увагу на те, що для спотворення результатів виборів на місцях "у хід пішов продаж місць у комісіях".

"На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які, за інформацією ЗМІ, продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що відбувається на Волині, в Черкасах та області, подивитеся на заяви мера Дніпра Філатова".

"Ми закликаємо небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, стати спостерігачами на виборах від "Європейської солідарності", - звернувся Герасимов.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.