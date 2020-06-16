Влада хоче арештувати Порошенка, - адвокат

За словами адвокатів, Венедіктова перша в історії очільниця ОГП, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження президента

Офіс генерального прокурора буде вимагати для п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Відповідне засідання відбудеться у четвер, 18 червня, у Печерському суді.

Про це повідомив на брифінгу адвокат Порошенка Ілля Новіков.

Адвокат також повідомив, що запобіжний захід буде розглядати скандальний суддя Печерського суду Сергій Вовк.

"Засідання Печерського суду відбудеться в четвер 18 червня о 15:15. Сьогодні ми отримали офіційне сповіщення. П'ятого президента Петра Порошенка будуть намагатися, як анонсовано ще 10 червня взяти під варту. Клопотання розписане на суддю Вовка, що нас абсолютно не дивує. Про суддю Вовка існує серед юристів думка, що він пов'язаний з Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він відновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення по попереднім клопотанням ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання через ряд причин виявилося розподілено на суддю Вовка - це очікувано і нас це не здивувало", - наголосив Новіков.

Він також підтвердив, що Порошенко обов'язково прибуде на судове засідання.

"Порошенко обов'язково з'явиться в суді. Я хочу нагадати, що сьогодні помер батько Петра Олексійовича. Відповідно до християнських звичаїв похорони відбуваються на третій день. Але Порошенко обов'язково з'явиться в суді - це принципове питання, і тепер ще більш принципове", - наголосив Новіков.

Своєю чергою, адвокат Ігор Головань зазначив, що кількість процесуальних порушень у цьому провадженні величезна, і генпрокурор Венедіктова перша в історії очільниця ОГП, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження президента.

"Венедіктова, я думаю, це перший генеральний прокурор в історії України, який пов'язаний із прямою фальсифікацією документів вже у двох провадженнях. Першому - пов'язаному із незаконним штурмом Музею Гончара. І в цьому проваджені. Ось тут в цьому провадженні є фальсифіковані особисто Генеральним прокурором документи. Що ми й сподіваємося довести", - додав Головань.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

За матеріалами РБК-Україна