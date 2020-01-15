Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе недалеко от Тегерана

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Глава государства сообщил, что в Иране сейчас пребывают 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

"В настоящее время несколько наших граждан идентифицированы", - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно скорее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, будет плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами погибших. По материалам https://www.president.gov.ua/