Власти Украины не собираются блокировать выезд граждан на сезонные работы за рубеж

Украина не будет блокировать выезд "заробитчан" за границу при условии предоставления приглашающей страной контракта на работу минимум на три месяца, жилья и медицинского страхования.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 9 мая на брифинге в Закарпатской области, сообщило агентство "Укринформ".

"Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять. Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что власти должны быть уверены, "что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

Среди стран, приславших заявки на организацию спецрейсов для украинских рабочих, - Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - добавил Зеленский.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения Украиной авиасообщения.

24 апреля стало известно, что Финляндия, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, организовала рейс для доставки сезонных работников из Украины.

28 апреля Кабинет Министров Украины сообщил, что еще ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в условиях распространения пандемии любая поездка - "это опасность заболевания".

1 мая вице-премьер Вадим Пристайко заявил, что украинский Кабмин ожидает "централизованного обращения правительств стран, которые заинтересованы в наших работниках".