Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що досягнута домовленість про запровадження повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі трансформується у повноцінне встановлення миру.

Перед виступом Президента прозвучав Державний гімн України та пролунало 10 святкових залпів. Церемоніальна група воїнів роти почесної варти підняла Державний прапор України.

"Сьогодні, у 29-й день перемир'я, у 29-ту річницю незалежності ми всі просимо Бога лише про одне - нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці - роками. Роки - століттями, а потім тисячоліттями. Миру, злагоди та процвітання української землі", - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, як під час свого першого виступу як Президента на урочистостях з нагоди Дня Незалежності рік тому він розповів, що кожен його ранок починається з смс-повідомлення від Генерального штабу України про кількість поранених та загиблих на передовій за минулу добу.

"Цифри бувають різними, та тільки одне повідомлення робить ранок добрим. Поранених - нуль. Загиблих - нуль", - зауважив Глава держави.

"Сьогодні, 29-й день поспіль, у мене і всієї нашої України ранок дійсно добрий. Так, перед нами постало багато нових викликів. Але сьогодні - 29 днів, як на сході України у нас немає бойових втрат", - наголосив Президент, нагадавши, що нині минає 29-й день відтоді, як почала діяти остання домовленість про взаємне припинення вогню.

"29 днів, як українські міста та села не ховають своїх героїв. 29 днів, як не плачуть мами. 29 днів, як дружини та діти чують у телефонній слухавці: "Цілую вас, мої рідні. Скоро повернуся додому", - додав Глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що під час останньої своєї робочої поїздки на схід України спілкувався з місцевими мешканцями й цікавився, чи знають вони про домовленість щодо припинення вогню.

"Я запитав у місцевих жителів, чи чули вони новину, що ми домовилися про "тишу". Вони відповіли: "Ми чуємо не новину - ми чуємо тишу", - резюмував Президент.