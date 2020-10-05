Впливові депутати Європарламенту написали відкритого листа Арахамії, закликавши українську владу взяти відповідальність за країну

Впливові депутати Європейського парламенту написали відкритого листа лідеру парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії, пояснивши, що реальні загрози безвізовому режиму з ЄС таки є.

Лист підписали доповідач ЄП щодо України Міхаель Ґалер, заступник голови парламентської делегації в Комітеті Асоціації України-ЄС Віола фон Крамон і Раса Юкневічене.

В анонсі листа зазначено, що його написання зумовлено останніми подіями в Україні, зокрема "призначенням Верховною Радою комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за непрозорих обставин".

"Майже 17 місяців тому президент Зеленський і ваша команда прийшли до влади з двома важливими обіцянками - боротися з корупцією й відновити мир і територіальну цілісність... У боротьбі з корупцією ваш уряд ще в перші дні вселяв надію. Сам президент передбачив "Україну своєї мрії", де "вчителі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники реальні тюремні терміни". Через 17 місяців ми не можемо не помітити, що мрія дає тріщини, і багато хто з цих тріщин саме у вашій партії, пане Арахаміє", - зазначили депутати.

Такими "тріщинами" вони назвали те, що "деякі члени "Слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, координуючи добре організовані напади на незалежні установи, такі як НБУ, НАБУ та САП".

"Ті самі члени не цураються дружити з олігархами або публічно виступати за розрив зв'язків з ЄС", - пишуть політики.

Вони також зазначили, що сприйняття корупції в Україні у 2020 році повернулося до позначки 2017 року, "хвалені реформи згортаються, а керівника САП обиратиме комісія, яка не має значного антикорупційного досвіду, репутації, високих моральних якостей та суспільного авторитету".

"Ми не можемо не бачити, як генеральний прокурор зупиняє обвинувачення у справах корумпованих суддів, у справі міністра охорони здоров'я за нібито отриманий відкат у самий розпал пандемії, а також у скандальній справі продажу державних посад за великі гроші. Це все загрожує, зокрема, макрофінансовій допомозі в розмірі €1,2 млрд не тому, що ми цього хочемо, а тому, що взаємні угоди, які ми з вами уклали, це передбачають", - зазначили депутати.

Підписанти нагадали, що у звіті Комісії 2020 року чітко наголошено, що українська сторона має "забезпечити незалежність, ефективність і стійкість антикорупційних інституцій та уникати політизації роботи всіх правоохоронних органів, звернути увагу на постійні занепокоєння про незалежність і цілісність САП, зокрема, шляхом забезпечення надійної процедури відбору наступного керівника САП". Такі ж посили містяться в Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному між ЄС та Україною про надання допомоги в розмірі €1,2 млрд.

Політики зазначили, що стосовно безвізового режиму у ЄС є право відмовляти "у таких свободах окремим олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом заради своєї приватної незаконної діяльності".

"Ми повністю усвідомлюємо, що крім десятка "поганих яблук", ваша партія - це також майданчик для енергійних, розумних і чесних законодавців, які прагнуть ставити національні інтереси країни понад усе і боротися за її європейське майбутнє. На жаль, вони в меншості, і тому їх не завжди чують", - вважають підписанти.

Євродепутати висловили впевненість, що ці "прогресивні, орієнтовані на реформи депутати "Слуги народу" мають стати головною опорою вашого уряду, щоб активізувати прагнення до реформ і повернути країну на шлях демократизації".

"Зобов'язання справжнього друга бути чесним надихнуло нас написати вам цього листа, і як друзі України ми підтримуємо її народ у боротьбі за вільну, єдину і справедливу країну. Проте, врешті-решт, усе, що ми можемо запропонувати - це дружні поради і доброзичливу руку підтримки, однак вам, українській владі, потрібно буде взяти відповідальність за країну і вирішити, Україну чиєї мрії ви готові будувати. Ми лише сподіваємося, що ви побудуєте ту, якою ми всі пишатимемося", - написали політики.

Вони також запросили Арахамію відвідати Європейський парламент. "У вас тут є друзі", - запевнили депутати ЄП. За матеріалами Інтерфакс-Україна.