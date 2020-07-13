ВР продовжила терміни використання паперових документів у своїй роботі

Верховна Рада продовжила терміни використання паперових документів у роботі парламенту.

Відповідний законопроект No3720 про внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо вдосконалення електронної форми документообігу в парламенті за основу підтримали 302 народні депутати, а в цілому - 306.

Згідно із законопроектом, документи, передбачені регламентом, подаються в електронній або паперовій формі з дня набуття чинності цим законом і до першого дня 5-ї сесії IX скликання (у нині чинній редакції - з дня набуття чинності цим законом і до першого дня 4-ї сесії IX скликання). За матеріалами Інтерфакс-Україна.