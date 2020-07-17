ВР ухвалила постанову про створення укрупнених районів

Верховна Рада ухвалила постанову No3650 "Про утворення та ліквідацію районів", якою реформується субрегіональний рівень адміністративно- територіального устрою України і замість наявних 490 районів створюється 136 укрупнених.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за проект постанови проголосували у п'ятницю 238 народних депутатів.

Згідно з постановою, ліквідуються наявні 490 районів і утворюються в Автономній Республіці Крим і областях України 136 районів (із них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей). Документ встановлює, що межі районів встановлюються по зовнішньому кордону територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

Вибори депутатів районних рад районів, які були ліквідовані відповідно до ухвалення цієї постанови, не проводитимуться. Постанова передбачає, що ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводитиметься після повернення цих територій під юрисдикцію України.

Так, у результаті реформи буде утворено 10 районів на тимчасово окупованому Кримському півострові, шість районів Вінницької області, чотири райони у Волинській області, сім районів у Дніпропетровській області, вісім районів у Донецькій області (включно з ОРДО - ІФ-У), чотири райони у Житомирській області, шість районів у Закарпатській області, п'ять районів у Запорізькій області, шість районів в Івано-Франківській області, сім районів у Київській області, чотири райони у Кіровоградській області, вісім районів у Луганській області (включно з ОРЛО - ІФ-У).

Сім нових районів буде утворено у Львівській області, у Миколаївській області - чотири райони, сім районів в Одеській області, на Полтавщині - чотири райони, стільки ж у Рівненській області, п'ять нових районів на Сумщині, у Тернопільській області - три райони, сім районів у Харківській області, п'ять районів у Херсонській області, три райони на Хмельниччині.

Сформовано чотири райони на Черкащині, три райони у Чернівецькій області та п'ять районів у Чернігівській області. За матеріалами Інтерфакс-Україна.