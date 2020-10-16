"Всенародне опитування" президента проводитиме громадська організація

Найближчим часом офіційно представлять громадську організацію, яка буде займатися "опитуванням Зеленського" для місцевих виборів.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила народний депутат, заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Так, проводити опитування буде громадська організація. А Зеленський давав орієнтири й вибирав напрямку п'яти питань "всенародного опитування".

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде якась громадська організація, яка буде цим займатись спільно із соціологами. Наскільки я знаю, розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме по відповідях людей, по цьому опитуванню, щоб його можна було оприлюднити одразу та звірити з офіційними результатами" , - говорить Кравчук.

Варто зазначити, що за словами Євгенії Кравчук, фінансувати цей опитування будуть меценати.

"Є багато меценатів небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять чи уже виділили на такий процес (опитування - ред.). Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування. Я впевнена, що всі оці страшилки найближчим часом будуть розвіяні. Кошти будуть українського походження. Законодавчо незакріплений цей юридичний вплив, але рішення у будь-якому випадку буде прийматись у парламенті. Юридично це опитування буде закріплено нардепами чи президентом які подадуть відповідний законопроєкт" , - підсумувала Кравчук.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення в день виборів 25 жовтня "Всенародного опитування", на якому народу запропонують відповісти на п'ять питань.

У Зеленського вже пояснили перше питання і друге питання - в Офісі президента впевнені, що це опитування допоможе українцям. За матеріалами Сьогодні