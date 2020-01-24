Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время не планируется, - Кремль

По словам Дмитрия Пескова, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется. Читайте также:20 прогнозов от журнала Фокус. Что ждет Украину в 2020 году

Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", - сказал Песков.

По его словам, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент. По материалам "Фокус".