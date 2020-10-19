Введемо жорсткий карантин, коли буде 9500 випадків коронавірусу на день - Зеленський

В Україні буде введено жорсткий карантин, якщо добове число інфікованих досягне 9500 осіб. Про це на зустрічі з релігійними лідерами заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що спостерігається тенденція до зростання захворюваності. У ряді регіонів країни завантаженість ліжок у лікарнях становить 70%, а в деяких населених пунктах - 100%.

Найгірше хворобу переносять люди похилого віку, зазначив президент. На цю категорію громадян припадає 80-85% усіх летальних випадків COVID-19. Тому він закликав глав церков і організацій сприяти зменшенню перебування громадян похилого віку на масових заходах.

Президент сказав, що держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок і переводити медустанови лише на лікування хворих на COVID-19.

"Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9500 щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9500 інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни, і буде дуже складно всім", - сказав Зеленський.

Релігійні лідери запевнили, що будуть максимально вживати заходів для дотримання карантинних рекомендацій, повідомили в ОП.

Два дні тому в Україні було зафіксовано 6400 нових хворих, учора - 5200. 8 жовтня Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що жорсткий карантин в Україні введуть, якщо в МОЗ будуть бачити, що заповненість лікувальних закладів хворими на коронавірус наближається до 100%.

У середньому заповненість ліжок по Україні зараз становить 65,7%.

Найскладніша ситуація - в Луганській області. Там деякі лікарні заповнені на 100%. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ