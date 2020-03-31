"Я отримав флешку". Нардеп Лерос розкрив деталі походження "плівок Єрмака"

Народний депутат Гео Лерос, який опублікував відеозаписи, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито "продає" держпосади, отримав їх на "флешці"

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам.

"Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна повинна про це знати. На даному етапі у мене є право, як і у журналістів, не розголошувати своїх інформаторів. Записи перебували у мене десь з п'ятниці (27 березня), приблизно. Я відразу, на наступний день, передав їх журналістам Схем", - пояснив нардеп від Слуги народу.

Водночас Лерос уникнув прямої відповіді на питання про те, чи прислали йому відповідні записи на пошту, яку він вказав на своїй сторінці в Facebook у четвер, 26 березня.

"Я вказав пошту, на яку люди почали надсилати свою інформацію. На пошту мені прислали дуже багато різної інформації, дуже багато. Її, звичайно, треба проаналізувати", - поділився парламентарій.

Гео Лерос підкреслив, що отримав "плівки Єрмака" безкоштовно. Крім цього, він спростував інформацію про те, що записи йому передав колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан: "Я з Андрієм Богданом познайомився і спілкувався не більше десяти секунд".

Також Лерос заявив, що не знає Дмитра Штанько, який, за даними журналістів- розслідувачів програми Схеми, вів приховану зйомку розмов з братом Єрмака.

Відео, на яких брат керівника Офісу президента Денис Єрмак імовірно обговорює питання корупційного призначення на державні посади, 29 березня опублікував народний депутат з фракції Слуга народу Гео Лерос. Пізніше він скерував з цього приводу звернення до НАБУ. Потім, після ще одного звернення нардепа, САП відкрила кримінальне провадження. За матеріалами https://ua.sbu.ua