Януковичу заочно обрали запобіжний захід у справі про узурпацію влади

Печерський районний суд обрав міру запобіжного заходу для екс-президента Віктора Януковича в рамках справи проузурпацію державної влади, повідомив адвокат Віталій Сердюк. Президенту-втікачу заочно обрали тримання під вартою.

За словами Сердюка, захист Януковича має намір оскаржити таке рішення суду, адже справа ґрунтується "на сфабрикованих прокуратурою матеріалах". У цій справі президента-втікача підозрюють за ч. 1 ст. 109 (повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу. Мова йде про рішення Конституційного суду, коли він у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року. В рамках вказаної реформи, Україна стала парламентсько-президентською республікою, а повноваження голови держави стали меншими.

Слідство вважає, що Янукович натиснув на КСУ і таким чином розширив власні повноваження як президента.

Адвокати президента-втікача відкидають звинувачення. За версією адвоката, владу нібито узурпував не Янукович, а п'ятий голова держави Петро Порошенко. Захист стверджує, наче за часів Порошенка прокуратура сфальсифікувала цю справу.

Нагадаємо, в минулому році Віктора Януковича засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Сторона звинувачення при цьому просила для президента-втікача 15 років тюрми. Суд не знайшов обтяжуючих обставин злочину, і визнав пом'якшувальною обставиною те, що Янукович діяв під впливом російської влади.

Сам експрезидент не був присутній під час оголошення вироку, оскільки, за словами адвокатів, знаходиться в лікарні, куди він потрапив нібито через травму, яку отримав під час гри в підмосковному тенісному корті.

Віктор Янукович втік до Росії в 2014 році, де перебуває до тепер.

За матеріалами: Hromadske, Дзеркало тижня. Україна