Ярослав Железняк очолив фракцію "Голосу" в Раді

Головою парламентської фракції партії "Голос" обрали народного депутата Ярослава Железняка.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос", передає Укрінформ.

"Фракція партії "Голос" у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк, заступником голови фракції - Роман Костенко", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку Рахманін зауважив, що тепер зможе "більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі".

"У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією", - наголосив Рахманін, який є членом комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Своєю чергою Железняк заявив, що багато функцій виконував і раніше як заступник голови, але тепер "матиме ще більше відповідальності перед колегами за довіру".

"Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, а й найефективнішим для нашої команди", - сказав він.

У пресслужбі партії уточнили, що повноваження нового голови парламентської фракції "Голосу" набудуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.