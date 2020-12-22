Юлія Свириденко замінила Ковалів на посаді заступника глави Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив з посади заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, призначивши на цю посаду Юлію Свириденко.

"Звільнити Ковалів Юлію Ігорівну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в оприлюдненому у вівторок указі No580/2020 від 22 грудня.

Слідом за цим на сайті президента було оприлюднено указ No581/2020 про призначення Свириденко заступником керівника Офісу президента.

"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в документі.

До роботи в Кабміні Свириденко обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. За матеріалами rubryka.com