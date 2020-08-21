З 1 вересня вступають в силу нові правила перетину кордону України з Білоруссю, - ДПСУ

Для українців, які в'їжджають в Білорусь з 1 вересня, необхідно при собі мати закордонний паспорт. Скасування так званого безвізу між країнами набирає чинності на підставі постанови Кабміну "Про часткове зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян".

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби в п'ятницю, 21 серпня. Зазначається, що таким чином уряд України подбав про безпеку своїх громадян. Аргументом є, в тому числі, втрата в Білорусі українського паспорта. В ДПСУ повідомили, що в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною.

Ще одним "бонусом" такої постанови є підвищення швидкості проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами. Також зазначена і низька ймовірність підробок закордонних паспортів.

У ДПСУ повідомили, що українці, які проживають на території Білорусі, можуть за оформленням паспортів звернутися в українське посольство в Мінську і консульство в Бресті. Разом з тим наголошується, що повернення в Україну громадян за внутрішнім українським паспортом після 1 вересня буде також можливим. За матеріалами ASPI