З 2021 року Україна почне йти до повної відмови від паперового документообігу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що з 2021 року Україна почне входити в режим зменшення кількості паперових документів і переходу до повної відмови від них.

"2021 рік стане початком входження країни в режим paper less. Тобто більше жодних паперів. Це стосується всіх державних органів. І що найголовніше - жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, виписок або інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг", - сказав він, виступаючи у понеділок на форумі Diia Summit.

Зеленський нагадав, що в його передвиборчій програмі була поставлена амбітна ціль - зробити "Державу в смартфоні". "Тоді багато хто крутив, вибачте, пальцем біля скроні, і говорив, що все це неможливо. Але вже через рік в App Store і Google Play громадяни України змогли завантажувати мобільний застосунок "Дія", отримувати дозволи в електронному кабінеті забудовника, реєструвати ФОП за 15 хвилин, швидше, ніж у більшості країн світу, користуватися сервісом "e-малятко" і отримувати послуги за однією заявою в пологовому будинку або онлайн", - зазначив він.

Президент зазначив, що вже через рік Україна стала четвертою країною Європи, де є цифрові водійські права, і першою країною у світі, яка має цифровий паспорт, за допомогою якого можна подорожувати або відкрити банківський рахунок онлайн.

"Це лише десята частина наших великих планів і лише початок шляху до "цифрової держави", де сто відсотків послуг будуть онлайн, а бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем. Цифрова Україна - це не лише зручно, це потужний економічний розвиток, адже частка цифрової економіки у світі дуже швидко зростає", - заявив він.

Зеленський також нагадав, що декілька тижнів тому підписав указ про створення сприятливих умов для розвитку в Україні IT-індустрії. "Крім цього, як невідкладний визначено законопроєкт про Diia City. Це унікальна історія, згідно з якою буде створено спеціальну юридичну та економічну зону для креативної економіки. І ми чекаємо на його ухвалення парламентом якнайшвидше", - наголосив він. за матеріалами Інтерфакс-Україна.