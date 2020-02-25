За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 24,8% украинцев, за Бойко 7,3%, за Порошенко 6,5%, за Тимошенко 3,9%

24,8% украинцев готовы были бы поддержать на президентских выборах действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы они прошли в феврале 2020 года, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник.

7,3% респондентов заявили, что проголосовали были за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 6,5% за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 3,9% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

За лидера партии "Сила и честь" Игорю Смешко проголосовали бы 3,9% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 2,2%. За лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко, представителя Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского и партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула отдали бы голоса от 1 до 2% опрошенных, за остальных – менее 1% за каждого.

4,3% респондентов заявили, что испортили бы бюллетень, 24,6% - что не определились с выбором, 14,2% - что не намерены принимать участие в голосовании, а 1,5% отказались отвечать на вопрос.

При этом из тех, кто определился с кандидатом и с допущением, что процент людей, которые испортят бюллетень, будет таким же, как в первом туре президентских выборов 2019 года, за Зеленского проголосовали бы 44,2% опрошенных, за Бойко – 13,1%, за Порошенко – 11,6%, за Тимошенко – 6,9%.

Сравнение этих результатов с результатами первого тура выборов 2019 года показывает укрепление рейтинга Зеленского (на 14 процентных пунктов) и Бойко (на 1,4), при этом ослабление рейтинга Порошенко (на 4,3 процентных пункта) и Тимошенко (на 6,9).

Опрос проводился 8-18 февраля методом личного интервьюирования 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных властям, по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%