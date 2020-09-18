Закон про розвідку допоможе приймати стратегічні рішення у сфері нацбезпеки та оборони - Данілов

Ухвалення парламентом закону "Про розвідку" дозволить забезпечувати керівництво держави якісною розвідувальною інформацією для прийняття стратегічних рішень у сфері забезпечення національної безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє пресслужба Радбезу.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон "Про розвідку". Це вкрай важливий для сектору безпеки та оборони документ, зважаючи на серйозні зміни зовнішнього безпекового середовища, зокрема не припинювану російську агресію та появу нових зовнішніх загроз нашій країні", - наголосив Данілов.

Він висловив переконання, що відтепер в державі буде створено ефективну та сучасну систему розвідки, яка відповідатиме характеру й масштабам актуальних загроз національній безпеці України, дозволить своєчасно виявляти, попереджати й нейтралізувати такі загрози, а також набуде спроможностей забезпечувати керівництво держави якісною розвідувальною інформацією.

Данілов наголосив, що законом створено правові підстави для посилення розвідувальних спроможностей України, чітко визначено перелік розвідорганів, удосконалено правові та організаційні засади функціонування суб'єктів розвідувального співтовариства, підвищено ефективність їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів.

Крім того, зазначив керівник Радбезу, розширено норми щодо здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю розвідувального співтовариства.

17 вересня Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні і в цілому доопрацьований законопроєкт "Про розвідку" (No 2412-д). відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів. За матеріалами Укрінформ.

Законопроєкт був ухвалений у першому читанні 16 січня 2020 року. 21 липня Верховна Рада відправила його на повторне друге читання.