Законопроект о рынке земли: депутаты блокируют трибуну президиума в Раде

В четверг, 6 февраля, депутаты двух фракций блокируют трибуну президиума в Верховной раде.

Депутаты фракций "Батькивщина" и ОПЗЖ стоят возле первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука, но выступать с трибуны парламента нардепам они позволяют.

Спикер Дмитрий Разумков на своем месте отсутствует.

Напомним, ранее стало известно, что утром на заседании фракции "Слуга народа" в Раде парламентарии обсудили с президентом Владимиром Зеленским голосование по рынку земли.

Утром спикер Дмитрий Разумков открыл заседание ВР, но сразу же огласил перерыв на 30 минут для отдельного заседания с главами фракций парламента. Перерыв длился больше часа.

Как известно, сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект о рынке земли