Законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, - голова КСУ

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ має ознаки конституційного перевороту. Він не розуміє, навіщо потрібно втягувати у цей процес парламент.

Про це Тупицький заявив на брифінгу у п'ятницю, 30 жовтня.

"З'являється законопроєкт, який за ніч склепали, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю. Що має відбутися у вівторок - скасувати рішення КСУ. Чому указом президента? Навіщо втягувати в це парламент? Один чоловік взяв на себе відповідальність, не треба підв'язувати колективну відповідальність, за якою ніхто відповідати не буде ", - сказав глава КСУ.

27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування.

У зв'язку з цим 29 жовтня президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Він назвав такі рішення КСУ такими, які загрожують нацбезпеці. За підсумками засідання президент вніс у Верховну раду законопроєкт, згідно з яким припиняються повноваження всіх чинних суддів КСУ. Він визначений як невідкладний. За матеріалами РБК-Україна.