Замглавы Минздрава допускает сокращение количества пунктов въезда в Украину из-за коронавируса

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что количество пунктов въезда в Украину будет сокращено в связи с распространением коронавируса в мире.

На брифинге в Киеве в среду он отметил, что в настоящее время продолжается температурный скрининг вр всех постах въезда в Украину.

"С начала скрининга протестировано около 1,6 млн людей из пассажиропотока. Относительно выявления количества людей с температурой – это небольшой процент. Поэтому один из вопросов в дальнейшем – будем ли мы продолжать температурный скрининг везде, или мы все-таки возможно будем принимать решение и будем инициировать запускать (людей – ИФ) исключительно через международные определенные пункты въезда в Украину. То есть можем уменьшить количество пунктов въезда в Украину… Это общемировая практика, так прописано в международных медико-санитарных правилах", - пояснил Ляшко