Заступник голови Офісу президента Ковалів подала у відставку

Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу президента, вирішила залишити посаду.

У відставку чиновниця пішла за власним бажанням. Ковалів заявила, що радіє з того, що "мала можливість супроводжувати підготовку та ухвалення багатьох законів, які забезпечували важливі реформи у низці галузей". Про це 21 грудня повідомила пресслужба ОПУ.

Заступник Єрмака згадала про ухвалені закони про концесію, приватизацію, ринок землі, банківську систему, підтримку бізнесу на час карантину, стимулювання інвестицій. На її думку, ці закони створили потенціал для подальшого економічного розвитку держави.

Президент Володимир Зеленський теж відреагував на відставку Ковалів. Глава держави відзначив її важливу роль у своїй команді, наголосив, що за її участю були напрацьовані заходи з підтримки людей і бізнесу на період карантину, ухвалена низка важливих законів та налагоджена тісна співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

Вона залишається в команді Зеленського для нових професійних звершень, - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 21 грудня призначив Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики. Також уряд сьогодні призначив Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України. За матеріалами racurs.ua