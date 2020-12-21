Заступник керівника ОПУ Татаров прийшов у НАБУ

Заступник глави ОПУ Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро за повісткою про виклик.

Про це повідомляє Олег Новіков у Телеграм.

"Заступник глави Офісу президента Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро за повісткою про виклик. Прийшов у супроводі адвокатів.

Раніше йому заочно повідомили про підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди у вигляді паркомісця в ЖК Артемівський від екснардепа Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Костянтину Дубоносу", - сказано у повідомленні.

Своєю чергою, Олег Татаров уже прокоментував цю інформацію. Він назвав справу "сфальсифікованою" та звинуватив у цьому директора НАБУ Ситника.

За його словами, він з власної ініціативи, без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ.

Раніше "Судово-юридична газета" повідомляла, що Татаров прокоментував інформацію про вручення йому підозри, назвавши Ситника "державним злочинцем".

Окрім того, в ОП вважають таку підозру - "зведенням особистих рахунків" з боку голови НАБУ Ситника. За матеріалами https://sud.ua