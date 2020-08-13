Заступник начальника юридичного управління адміністрації Лукашенка звільнився в знак протесту

Заступник начальника юридичного управління адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка Артем Проскалович звільнився з посади у знак протесту.

Про це він повідомив у Instagram.

Він також опублікував фото своєї заяви та посвідчення держслужбовця.

"Більш не вважаю за можливе бути юристом на державній службі", - прокоментував своє рішення Проскалович.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світло-шумові гранати, водомети й гумові кулі. Попри на жорсткі розгони та затримання, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який, за попередніми даними ЦВК, виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.

Тим часом, по державному ТБ Білорусі показують побитих і заляканих мітингувальників, які просять пробачення за участь у протестах. З кількох держканалів почали звільнятися співробітники.

Мобілізовані білоруські силовики запустили флешмоб, у якому викидають свою форму і переходять на бік народу. За матеріалами LB.ua