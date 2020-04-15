Заступника голови ДБР звинувачують у фейковій інформації про події Майдану

Сім'ї Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити нещодавно призначеного першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. Відповідну заяву зареєстровано в Державному бюро розслідувань.

Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська, повідомляє LB.ua.

"ГО "Сім'ї Героїв Небесної Сотні" вимагають звільнити Бабікова. Через фейкову інформацію про події Майдану на сайті ДБР та загрозу подальшої ретрансляції та підтримки російської пропаганди", - написала адвокат у фейсбуці.

Звернення до президента, голови парламенту та т.в.о. голови ДБР оприлюднено на сторінці громадської організації у фейсбуці.

"ДБР на сьогодні під час карантину і війни стає ретранслятором російської пропаганди і брехні, тому що фактично повторює те, що транслює Кремль ... І не дивно, що в ДБР це відбувається, оскільки там на посаді першого заступника - Бабіков О., який є адвокатом Януковича. Про це ми попереджали і вимагали його усунення, але так і по сьогодні ми бачимо, що Бабіков на всіх фронтах захищає Януковича і Росію", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 20 січня першим заступником директора ДБР став Олександр Бабіков, заступником - Олександр Соколов. Бабіков до цього працював в адвокатському бюро, що представляло інтереси колишнього президента України Віктора Януковича. Олександр Соколов працював в УСБУ в Харківській області.

Через день після призначення нардеп від фракції "Голос" Олександра Устинова заявила, що Олександр Бабіков міг знати про своє призначення на посаду першого заступника директора ДБР ще до проведення конкурсу. На її думку, те, що Бабіков ще до конкурсу відмовився від своєї роботи та адвокатської діяльності, свідчить про його впевненість у призначенні.

28 січня перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив, що не представляв інтересів експрезидента-втікача Віктора Януковича, а як співробітник адвокатського об'єднання лише підписував технічні документи. Однак заяву заступника голови ДБР про те, що він не був адвокатом Януковича, спростували документами.