Заяви про "консенсус" щодо "особливого статусу" ОРДЛО перебільшені - Сергій Гармаш

Заяви про "досягнення консенсусу" в рамках Тристоронньої контактній групі щодо двох статей закону про "особливий статус" в окупованих районах Донецької і Луганської областей перебільшені.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш.

"Тут цілий "МЗС ДНР" видав новину, що на Мінській ТКГ "вдалося досягти консенсусу по змісту статей 2 і 3 закону про особливий статус Донбасу". Я щось не пригадую, щоб ми взагалі третю статтю обговорювали вчора... Подивився зведену таблицю закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Справді, їхня пропозиція по 3 статті повністю збігаються з текстом, який записаний в уже ухваленому ВРУ у 2014 році Законі. Але говорити, що досягнутий консенсус... Вони самі погодилися з нашою, що діє вже 6 років статтею і видають це як дипломатичну перемогу якоїсь "ДНР", - пояснив Гармаш.

Водночас журналіст зазначив, що у нього, як у представника ОРДЛО, є велике питання до статті 3 Закону, оскільки вона передбачає недопущення "відповідно до закону" кримінального переслідування "учасників подій на території Донецької, Луганської областей".

"Відразу питання - яких подій? Їх же треба якось класифікувати. Знову ж, будь-які події мають прив'язку до часу, - його теж потрібно позначити", - зазначив він.

Гармаш наголосив, що "якщо представники Росії з ОРДЛО так хочуть переглядати весь закон, а не тільки статті, що імплементують формулу Штанмайєром, то нехай дадуть відповідь на ці питання, а потім заявляють про" консенсус ".

"Або залишаємо цю статтю без змін, як вона вже 6 років записана в Законі і не робимо пропаганду на порожньому місці. Тим більше що в Тристоронньої контактній групі немає такого члена як "ДНР". Чекаємо, що скаже про" консенсус "Москва, яка поряд з Україною і ОБСЄ є членом ТКГ і стороною переговорів", - додав він.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що на переговорах радників лідерів Нормандського формату 3 липня в Берліні дійсно справді відбулося певне зближення позицій, але делегація Росії не була готова підписатися під формулюваннями України, Німеччини та Франції

Також Резніков заявив, що під час зустрічі йшлося про так званому "особливий статус" окупованого Донбасу, але ультиматумів Україні не висували.

Хоча перед цим німецьке видання Der Spiegel розповсюдило інформацію з посиланням на таємні документи російської сторони, що РФ зажадала від України внести зміни до Конституції щодо "особливого статусу Донбасу". За матеріалами ZN.ua