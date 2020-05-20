Президент України Володимир Зеленський анонсував будівництва великої мечеті у Києві за проєктом кримських татар.

Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми нещодавно зустрічалися з паном Джемілєвим, паном Чубаровим, паном Чийгозом і представниками Меджлісу. Ми всі прийняли рішення про створення великої групи, куди входять вони, а також представники громадськості кримських татар і вчені. Ця рада починає напрацьовувати зміни до законодавства України, які можуть бути змінами до Конституції України, яким чином ми підтримуємо те населення. Адже багато програм уже запроваджено. Наприклад, на Херсонщині, за домовленістю з Ердоганом, голова ОДА пан Гусєв уже підготував місця для будівництва перших 500 квартир для кримських татар. Окремо Туреччина домовлялася з паном Джемілєвим про будівництво тисячі квартир для переселенців з числа кримських татар. Крім того, знайшли землю під будівництво великої мечеті в Києві, вже є проєкт у кримських татар. Так, буде будуватись велика мечеть", - сказав Зеленський.