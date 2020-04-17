Зеленський анонсував пом'якшення карантину від 24 квітня, але за однієї умови

Президент України Володимир Зеленський анонсував поступове пом'якшення карантину від 24 квітня, але за однієї умови.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

"З урядом 24 числа ми вийдемо з людьми, із суспільством, з комунікацією. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені. Чому? Тому що частково людей треба буде відпускати на роботу. Частково, як вам і казав, ті галузі, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення у травні із приводу транспорту", - розповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що такий розвиток подій можливий, якщо не буде чергової хвилі захворювань на коронавірусну інфекцію. Тому для пом'якшення карантину Великдень українці мають провести вдома.

За матеріалами ТСН.ua