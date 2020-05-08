Зеленський біля кордону з Росією вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні, а Путін привітав українців з Днем перемоги

8 травня президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області, де на кордоні з Росією вшанував пам'ять загиблих під час Другої світової війни.

Як повідомляє прес-служба глави держави, він прибув в смт Мілове, де знаходиться меморіальний комплекс "Україна - визволителям".

Там президент поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції.

Поруч з пам'ятником розташована братська могила, в якій спочивають сотні відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового.

На 27 меморіальних дошках написані 1066 імен полеглих героїв.

У той же час, Президент РФ направив вітальні послання народам України і Грузії, а також іншим державам з нагоди 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Про це повідомляє сайт Кремля.

Зазначається, що Володимир Путін привітав президентів декількох країн, водночас проігнорував українського президента Володимира Зеленського. Вважається, що той нібито "вийшов із довіри" російського лідера.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті і примирення - ця дата збігається з річницею капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році.