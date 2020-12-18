Зеленський чекає на візит Ердогана до Києва на початку 2021 року

Президент України Володимир Зеленський чекає на візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва в рамках чергового засідання Стратегічної ради високого рівня на початку 2021 року.

Як повідомляє пресслужба глави держави, президент України у п'ятницю, 18 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу та міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Так, президент наголосив на важливості стратегічного партнерства між Києвом та Анкарою і подальшого розвитку співпраці між двома країнами в усіх напрямах, де є взаємний інтерес.

Зеленський також привітав початок нового двостороннього механізму співробітництва сторін - консультацій у форматі "Квадрига".

"Ми вважаємо, що це історичний момент, у такому форматі наші країни ніколи не працювали. Я вітаю і Україну, й Туреччину із започаткуванням формату "Квадрига", у якому ми можемо рухатися швидше вперед", - сказав він.

Турецькі чиновники також підтвердили незмінність позиції Анкари щодо незаконної анексії Криму. Президент висловив вдячність за готовність турецької сторони приєднатися до роботи "Кримської платформи", де Туреччина має відіграти особливу роль.

"Я вдячний Туреччині за те, що постійно захищаєте й підтримуєте український суверенітет і територіальну цілісність, не визнаєте незаконну окупацію українського півострова Крим. Вдячний за підтримку кримських татар", - сказав Зеленський.

Крім того, сторони відзначили взаємну налаштованість розвивати торговельно- економічну співпрацю, щоб у найближчому майбутньому досягти цілі у $10 млрд обсягу двосторонньої торгівлі.

"За підсумками переговорів сторони підтвердили домовленість щодо проведення чергового засідання Стратегічної ради високого рівня на початку 2021 року. Володимир Зеленський запросив президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана до Києва", - підсумували в Офісі президента. За матеріалами Інтерфакс-Україна.