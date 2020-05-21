Зеленський доручив Єніну представляти Україну у міжнародних судах з Росією

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна представляти Україну у позовах проти Росії, які розглядає Міжнародний суд ООН.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

Єнін представлятиме Україну у справах про порушення Росією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Ці справи стосуються анексії Криму та причетності Росії до війни на Донбасі.

Також заступник голови МЗС займатиметься арбітражним трибуналом у справі про затримання українських моряків та кораблів у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Також Зеленський призначив посла України у Нідерландах Всеволода Ченцова заступником Єніна у зазначених справах.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) визнав свою юрисдикцію над судовим позовом України проти Росії. Пізніше суд ООН дав Росії рік на підготовку відповіді за позовом України щодо Донбасу і Криму. Позицію України у цих справах представляла тодішній заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Пізніше вона заявила, що залишає міністерство після слухань у Гаазі.

20 травня Єнін заявив, що МЗС планує 22 травня подати до Міжнародного морського трибуналу меморандум проти Росії у справі про захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

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